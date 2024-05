Robin Heiden, Dominique van Dalsen, Sissi Gijsen en Felyne Boschloo winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Schijndel

Een groot aantal jeugdruiters was donderdag afgereisd naar Schijndel voor de achtste en tevens laatste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks en daarmee ook de laatste mogelijkheid om een felbegeerde finaleplek veiling te stellen. Bij de young riders ging de overwinning naar Robin Heiden en bij de junioren noteerde Dominique van Dalsen de hoogste score. Bij de pony’s mocht Sissi Gijsen mocht de eerste prijs in ontvangst nemen en bij de children was Felyne Boschloo-Karsijns de beste.

Young rider Robin Heiden, lid van het KNHS Talenteam, had twee paarden meegenomen naar Schijndel. Het winnende resultaat van 70,29% noteerde ze met Gasmonkey (v. Tuschinski), alias Goofy, die al even niet meer op concours was geweest. “Goofy vond het hartikke leuk om weer mee te gaan. In de proef zaten nog wat verbeterpunten doordat hij een tijdje niet mee was geweest. Daardoor zijn we het echte wedstrijdritme een beetje kwijt. Maar hij liep heel fijn en het was een sympathieke proef zonder grote fouten. Voor het NK gaan we de afstemmingsfoutjes eruit poetsen”, vertelt Robin Heiden enthousiast.

Steeds meer zelfvertrouwen

Met Lakewood (v. Jazz) zette Robin Heiden in de eerdere competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks al goede prestaties neer, waaronder een overwinning in Reuver en een tweede plaats in Utrecht. In Schijndel werd de combinatie vijfde met 68,28%. “Hij stond er in de competitie al goed voor en liep nu eigenlijk ook hartstikke fijn. In het begin was hij in de ring een beetje onzeker maar hij begint steeds meer zelfvertrouwen te krijgen. Het kan nog beter maar er zit progressie in, heel leuk.”

Drukke dagen

Robin won vorig jaar met Gasmonkey de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup en is met hetzelfde paard, waarmee ze al drie EK’s reed, regerend Nederland kampioen bij de young riders. “Ik heb besloten om dit jaar de competitie te gebruiken om mijn jongere paard Lakewood ervaring op te laten doen en me met Goofy te richten op het NK en hopelijk daarna de andere EK-observaties. Naast Goofy gaat ook Lakewood mee naar het NK en ik heb Hollywood ingeschreven voor de U25. Het worden drukke dagen maar wel heel leuk.”

Bij de young riders was de tweede prijs voor Lara van Nek. Haar proef met Jappeloup (v. All at Once) werd beloond met 69,71%. Daarmee bleven ze voor op Chiel van Bedaf die Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.) naar de derde score van 69,41% reed.

Junioren en children

Bij de junioren scoorde de volledige top drie boven de 70% met als winnaar Dominique van Dalsen met Just Johnson Forêt (v. Johnson) met 71,97%. Morgan Walraven en Benecia (v. Benicio) werden tweede met 71,57% en de top drie werd compleet gemaakt door Nina van Rooij en Don-Tango B (v. Contango) met 70,81%.

Bij de children stond Felyne Boschloo-Karsijns met afstand bovenaan. Haar proef met Heavens Voice (v. Voice) werd door de juryleden beloond met 73,900%. Bente Bronk en Inaro A (v. Don-Tango B) werden tweede met 70,225%, gevolgd door Taylor Mom met Maestro (v. Wup) met 66,975%.

Pony’s

Deze wedstrijd in Schijndel was de laatste selectiemogelijkheid voor deelname aan de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. De finale wordt op 15 juni in Houten verreden. Binnenkort maken we bekend welke combinaties zich daarvoor hebben gekwalificeerd.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Schijndel

Young riders:

1 Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski) 70,29%

2 Lara van Nek met Jappeloup (v. All at Once) 69,71%

3 Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.) 69,41%

Junioren:

1 Dominique van Dalsen met Just Johnson Forêt (v. Johnson) 71,97%

2 Morgan Walraven met Benecia (v. Benicio) 71,57%

3 Nina van Rooij met Don-Tango B (v. Contango) 70,81%

Pony’s:

1 Sissi Gijsen met New Star 8 (v. Speyksbosch Nelson) 71,00%

2 Feline Niessen met Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) 71,00%

3 Esmae Niessen met Le Formidable 69,57%

Children:

1 Felyne Boschloo-Karsijns met Heavens Voice (v. Voice) 73,900%

2 Bente Bronk met Inaro A (v. Don-Tango B) 70,225%

3 Taylor Mom met Maestro (v. Wup) 66,975%

Bron: KNHS