Robin Heiden en Evi van Rooij aan kop in derde KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup-wedstrijd

In de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor junioren en young riders zaterdag in Velsen-Zuid was Robin Heiden de beste de young rider. Regerend Nederlands kampioen Evi van Rooij won bij de junioren. Robin reed Gasmonkey (v. Tuschinski) naar 70,392% en Evi zette met Don Tango B (v. Contango) 71,313% op de borden.

De rubriek voor young riders werd gejureerd door Patrick Berends, Piet Groen en Dick den Elsen. Hoofdjury Berends vertelt: “Robin reed een mooie en contante proef. Gasmonkey is een paard met heel veel kwaliteit maar voor hogere punten zou hij nog iets meer opgericht en gedragen mogen zijn. Ook Marten Luiten reed met Tailormade Zofie een correcte proef. Marten is een heel handige ruiter en stelde zijn paard netjes voor. Deze combinatie heeft nog niet zoveel wedstrijden gereden en je ziet dat ze nog een beetje meer moeten afstemmen. Maar dit zijn zeker combinaties waar muziek inzit. Verder was het absoluut een leuke groep met Daphne van Peperstraten en Hotmail op drie en Evi van Rooij met Edea daar vlak achter. Het zat dicht bij elkaar en we waren heel erg eensgezind over de kopgroep.”

Van Rooij een klasse apart

Bij de junioren was Evi van Rooij een klasse apart. Met Don Tango B, waarmee de amazone goud won op het NK Dressuur en deel uitmaakte van de zilveren equipe op het EK in Oliva, noteerde ze met 71,313% de enige score boven de 70 procent. Hoofdjury Patricia Wolters, die samen met Ellen van den Berg en Lia de Ruiter de rubriek jureerde, is vol lof. “De proef van Evi was heel fijn gereden en mooi naar de hand toe. Don Tango is een imponerend paard met heel veel front. Evi werkt de oefeningen super netjes af en het was heel bevestigd. We hadden haar alle drie op één staan. In de kopgroep zagen we meerdere talentvolle paarden, maar die waren net wat minder bevestigd. De nummers één tot en met zes zijn fijne combinaties met toekomst. Dat belooft heel wat voor de toekomst.”

Evi van Rooij met Don Tango B (v. Contango). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup Young Riders, Velsen-Zuid:

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 70,392%;

2 Marten Luiten (Winschoten), Tailormade Zofie (v. Overgaard’s Zachsu) 70,294%;

3 Daphne van Peperstraten (Oude-Tonge), Greenpoint’s Hotmail V (v. Apache) 69,363%.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup Junioren, Velsen-Zuid:

1 Evi van Rooij (Alphen aan de Maas), Don Tango B (v. Contango) 71,313%;

2 Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska (v. Vivaldi) 68,434%;

3 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v. Uphill) 68,333%.

