Robin Heiden, Kebie Raaijmakers en Esmae Niessen winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Reuver

Een grote groep jeugdruiters was zaterdag afgereisd naar Reuver waar HSV De Paardenvriend de zesde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup organiseerde. Bij de young riders was de overwinning voor Robin Heiden met Lakewood (v. Jazz) en bij de junioren reed Kebie Raaijmakers met Kevita (v. Negro) naar de hoogste score. Esmae Niessen sloeg een dubbelslag: zij won bij de pony’s met Strandgaards Do it My Way (v. Dr. Doolittle) en bij de children met Dadona Diva (v. Johnson).

Kebie Raaijmakers is goed op dreef in de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Eerder won ze met Lucky Luke (v. Desperado) al de competitiewedstrijden in Udenhout en Nieuw- en Sint Joosland en met Kevita was er in Udenhout een tweede plaats. Daar komt nu de overwinning in Reuver bij. “Dit was weer de eerste buitenwedstrijd en ik wilde met Kevita graag in het ritme komen voor CDI Tolbert dat volgende week ook buiten is. We hadden een paar kleine dingetjes in de proef maar ze liep eigenlijk wel heel fijn en ik heb fijn kunnen rijden”, vertelt Kebie Raaijmakers die beloond werd met de fraaie score van 72,071%. Ze is 18 jaar en zodoende bezig aan het laatste jaar bij de junioren. “Het doel is toch wel het EK en ik hoop dat dat gaat lukken”, blikt de amazone enthousiast vooruit.

Observaties

CDI Tolbert is de eerste observatie voor het Europees kampioenschap dat de laatste week van juli in het Belgische Opglabbeek wordt verreden. Het NK Dressuur is de tweede observatie en Houten de derde en tevens laatste. Raaijmakers: “Mijn paarden zijn voor elkaar en ik hoop dat de puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Vorig jaar kwam het EK net te vroeg en de laatste wedstrijden merk ik dat het steeds beter voor elkaar is. Het is een hele grote groep, er zijn drie observaties en er kan van alles gebeuren maar ik hoop dat daar alle stukjes kloppen.” De amazone neemt zowel Kevita als Lucky Luke mee naar de EK observaties. “Kevita is echt een megaleuk paard met veel talent. Als ze het doet gaat ze voor je door het vuur en kunnen we goede proeven en scores zoals in Reuver rijden. Lucky Luke loopt eigenlijk heel steady proeven en maakt vaak geen fouten, hij doet altijd wel zijn ding. Ik denk dat ik een beetje mijn zinnen zet op Kevita maar Lucky Luke maakt zeker ook kans omdat hij zulke steady proeven loopt. Het wordt heel spannend maar ik hoop dat ik mijn tijd bij de junioren mag afsluiten met het EK.” Met haar score van 72,071% stond Kebie Raaijmakers ruimschoots bovenaan. De tweede prijs ging naar Sofie van Rooij. Zij reed Juan Tango B (v. Don-Tango B) naar 68,586%.

Jessica Nesselaar en Kiekeboe Odette B RMC (v. Feel Good) werden derde met 67,323%.

Young riders

Bij de young riders mocht Robin Heiden, lid van het KNHS Talententeam, de eerste prijs in ontvangst nemen. Haar proef met Lakewood (v. Jazz) was voor 69,167%. Sanne van der Pols en Sommerwolke J.M. (v. Dante Weltino) volgden met 67,549% op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Evi van Rooij en Haley B (v. Bon Bravour) met 66,814%.

Pony’s

In de grote groep pony’s waren de zusjes Niessen goed aan elkaar gewaagd. Beide amazones hadden meerdere troeven meegenomen en uiteindelijk trok Esmae Niessen met Strandgaards Do it My Way (v.

Dr. Doolittle) aan het langste eind. Zij wonnen met 72,333% en verwezen daarmee Feline Niessen met Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) met 71,000% naar de tweede plaats. Met 69,714% was de derde prijs

was voor Nika Verbeek met Brasil (v. Sandokan’s Leonardo).

Bron: KNHS