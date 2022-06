Robin Heiden verslaat Marten Luiten in YR kür

Als laatste starter mocht Robin Heiden vandaag de ring in met Gasmonkey (v. Tuschinski) voor haar kür op muziek op het CDI Exloo. Het resulteerde in een score van 79,417%. Dat was een persoonlijk record én goed voor de winst in deze kür voor young riders. Marten Luiten werd tweede met de zevenjarige Killer (v. George Clooney). Het duo scoorde 77,758%.