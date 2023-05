Robin Heiden wint met Gasmonkey goud NK Young Riders

Robin Heiden is de winnares van het goud geworden op het NK voor Young Riders. Met een fraaie kür op Gasmonkey (v. Tuschinski) sloot de amazone vanmorgen het kampioenschap af met de eerste plek. Met minimaal verschil was het zilver voor Shanna Baars met de Ampere-dochter Farzana G. Het brons ging verrassend naar Chiel Van Bedaf en Key-West Texel (v. Glock's Toto Jr N.O.P.). Rowena Weggelaar, die op de bronzen positie stond, gaf met Don Quichot (v. United) in de kür op.

Het NK voor Young Riders werd een echte strijd tussen Robin Heiden en Shanna Baars. Na het eerste onderdeel ging Baars aan de leiding met Farzana G en had een procent voorsprong op Robin Heiden. In de kür op muziek waren de rollen omgedraaid. Heiden reed een uitstekende kür met haar twaalfjarige Gasmonkey. Het paar scoorde 75.808% voor een vrijwel foutloze rit.

Robin Heiden met Gasmonkey, Nederlands kampioene Young Riders Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Tweede in kür

Even daarvoor had Shanna Baars al laten zien dat ze ook voor de titel ging en had met de Ampere-dochter een sterke kür gereden. Verschillende 8-ten prijkten op het protocol. Alleen de gespannen stap drukte de score. De 74.842% bleek uiteindelijk niet genoeg voor het goud, het werd zilver voor Shanna Baars.

Van Bedaf brons

Omdat Rowena Weggelaar opgaf met Don Quichot, werd het een open strijd voor het brons. Die medaille kwam in handen van Chiel van Bedaf. De enige ruiter in het gezelschap was vierde in het eerste onderdeel op Key-West Texel met 69.951%. In de kür scoorde hij 70.467% (zesde plek) en dat was genoeg voor het brons.

