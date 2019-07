Robin Heiden wint ponykür met dik 75%

In Deauville werd het dressuurconcours voor zowel de jeugdruiters als Lichte Tour afgesloten met een kür op muziek. De Nederlandse amazone Robin Heiden won met haar Oosterbroek Fenix de kür bij de pony's met 75,542%. Haar landgenote Jill Kempes werd derde met Next Black Magic dankzij 72,3%.

De dames hadden in de individuele competitie ook al goed gescoord. Heiden was toen derde met 70,586% en Kempes vierde met 70,315%.

Young riders

In een klein deelnemersveld werd Coco Soffers tweede bij de young riders met Formidable. De combinatie werd gewaardeerd met 68,692%. In de individuele test was Soffers ook al tweede, toen met 68,480%. Daarin kwam Maaike ten Hoor net achter Soffers terecht, zij kreeg met Winder Don (v. Don Primero) 68,382%.

Intermediair I

Joyce Lenaerts reed in de kür op Inter I-niveau naar de vierde plaats met Coffeebay (v. Christ). De Nederlandse scoorde 70,633%. De winst in deze rubriek ging naar thuisamazone Maxime Collard met Happy Lady in 74,300%. Tommie Visser werd zesde met Genesis Begijnhoeve (v. Jazz). Twee juryleden zaten boven de 70% en zetten hem op de vijfde plaats, maar de jury bij E zag er ‘slechts’ een tiende plaats in. Het eindresultaat was 69,667% en een zevende plek.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl