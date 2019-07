Robin van Lierop met twee paarden op dreef in Velddriel

Robin van Lierop startte vrijdag met twee paarden op de subtopwedstrijd in Velddriel. Met RS2 Brigitte Bardot (v. Belissimo M) werd hij derde in de Prix St. Georges met 67,5%. Met RS2 Cupido (v. Rhodium) noteerde hij exact dezelfde score in de Grand Prix en won daarmee de rubriek.

“Bij beide paarden klopte de score goed. Er zaten hele mooie stukken in de proeven, maar er is ook nog genoeg ruimte voor verbetering bij beide”, vertelt Van Lierop tevreden.

Naar binnen verplaatst

“Met Brigitte Bardot kon ik de proef nog gewoon in de buitenbaan rijden, maar aan het einde van de rubriek was er een ontzettende wolkbreuk, waardoor de ring echt veel te nat werd. Toen ik met Cupido de ring inging voor de Grand Prix ging het echt niet meer. Na overleg met de jury en de organisatie werd de wedstrijd naar binnen verplaatst en het losrijden naar buiten. Door het even wachten en stappen en daarna naar de binnenbaan gaan merkte ik dat ik wat uit mijn concentratie was. Ik had hem zelf ook iets scherper achterop mogen zetten. Nu kreeg ik fouten in oefeningen die normaal goed gaan, zoals de eners en de pirouettes, die meer gezet mochten. Dat is zonde, want dat zijn dubbeltellers. Die passage- en piaffetour was wel weer heel goed. In de laatste lijn trekt hij er dan nog een tandje bij. Echt super mooi. Dan vergeet ik al het andere weer”, lacht hij.

Internationale score

De zege in de Prix St. Georges was voor Tommie Van Puijenbroek-Visser en de Jazz-nazaat Top’s Gentle. Vorige week debuteerde de combinatie op dit niveau met ruim 70%. Nu kwam de score uit op 69,48%. “Ik wil hem graag meenemen naar CDI Deauville, maar ik had nog één internationale score nodig, vandaar dat ik hem nu weer mee had”, legt Visser uit.

Mooi begin

“Eigenlijk wilde de jury toen ik moest beginnen de rubriek stilleggen, maar ik zei dat het nog best ging met de regen. Toen ik klaar was begon het pas echt keihard te regenen. Ik had dus nog geluk. Gentle liep een foutloze proef en deed gewoon zijn ding. Hij is eigenlijk heel goed in alles wat terug is, zoals piaffe en passage, maar in deze proef moet je heel veel naar voren. Daarin mag hij nog een beetje beter op het achterbeen blijven, maar dat is een kwestie van tijd. Het is in ieder geval een heel mooi begin zo in de Lichte Tour”, besluit hij tevreden.

Bron: Horses.nl