Rock Forever I-zoon eerste kampioen van de Westfalen-Woche

Op de eerste dag van de Westfalen-Woche in Münster was direct het kampioenschap voor zesjarige dressuurpaarden. De titel ging naar Rock Revolution (Rock Forever I x Davignon I) onder Lars Schulze Sutthoff. Schulze Sutthoff stuurde het fokproduct van zijn familie naar een gemiddelde van 8,3. Het zilver was voor de Franziskus-zoon For Deluxe en het brons ging naar Helen Langehanenberg's Drama Queen (Devereaux x Louis le Bon).

Uit de fokkerij van de familie Schulze Sutthoff won Rock Revolution met 8,3 het kampioenschap voor de zesjarigen. Voor alle onderdelen kreeg de zoon van Rock Forever 8,0 of meer. De 8,5 was het hoogste cijfer, die kreeg hij voor de stap, galop en algemene indruk. Vorig jaar stuurde Lars Schulze Sutthoff de ruin ook al naar de titel bij de vijfjarigen.

Met 8,2 gemiddeld was het zilver voor Silke Ottejann met For Deluxe (Franziskus x Showstar). De ruin kreeg een 8,5 voor de draf en de totaal indruk, voor de andere onderdelen kreeg hij een 8,0. For Deluxe is een halfbroer van Rockman Royal (v. Rock Forever) die onder Stefanie Wolf finalist was op het WK voor vijfjarigen in Verden in 2015.

Het brons ging naar Drama Queen onder Sabrina Gessmann. De WK finaliste van vorig jaar is gefokt door en in het bezit van Helen Langehanenberg. In Münster scoorde de merrie 8,1, met twee keer een 8,5 voor de galop en algemene indruk. De 7,5 voor de stap was het laagste cijfer.

Bron Hengste.equitaris