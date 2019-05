Rockx en Van Liere winnen kleine finales

De eerste twee kleine finales op het NK in Ermelo zijn vanmorgen verreden. Bij de Young Riders won Thalia Rockx met haar 'tweede paard' Gerda Nova de la Fazenda (v. Blue Hors Romanov) met 70%. Dinja van Liere schreef overtuigend de kleine finale in het ZZ-Zwaar op haar naam op de Johnson-zoon Hartsuijker met 71.762%.

Thalia Rockx was met de achtjarige Gerda Nova de la Fazenda in het eerste onderdeel van het NK voor Young Riders zevende geworden. Door een tweede plaats met haar troef Verdi de la Fazenda (v. Florett As) had de amazone uit Essen al een finale plaats verdiend. In de kleine finale liep Rockx met Gerda Nova 70% bij elkaar. Een storing in de eerste middendraf drukte een beetje de score van de verder goede proef. Twee juryleden zagen haar als eerste, het jurylid bij M plaatste Rockx echter als zesde.

Jongen tweede

Fabienne Jongen werd met 69.363% derde op Botticelli (Obelisk x Glandale). Het jurylid bij M zag haar als beste, bij de andere twee stond Jongen tweede. Derde werd Lisanne zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (Riccione x Laredo) met een percentage van 68.088%.

Overtuigende zege Van Liere en Hartsuijker

In de kleine finale van het ZZ-Zwaar was Dinja van Liere de onbetwiste winnares met haar WK-paard Hartsuijker. In het eerste onderdeel gisteren kreeg Van Liere nog te maken met veel spanning bij haar zevenjarige Johnson-zoon en werd tiende. Nu overtuigde het paard weer met onder meer mooie versterkingen en de wisselseries. Het percentage kwam uit op 71.762 en het paar werd unaniem eerste.

Vegter tweede met talentvolle Gabana

Op een knappe tweede plaats eindigde Joyce Vegter met de achtjarige talentvolle, maar niet altijd makkelijke Bretton Woods-dochter Gabana. Het duo scoorde 69.524% met name door een sterke galoptour. Philip van Ommen werd derde met Presidents G-Star (v. Wonder Boy) met 68.429%.

Bron Horses.nl