Romanov-zoon voor Beatriz Ferrer-Salat

Beatriz Ferrer-Salat heeft een nieuw paard op stal: de zevenjarige Rio Duero (Romanov x Samarant). De Wesfaler werd voorheen uitgebracht door Luis Soto Sánchez en behaalde vorig jaar de achtste plaats op de Spaanse kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. De ruin is nog in bezit van Yeguada Hernandez Ganaderia.

De eigenaar liet aan Eurodressage weten dat hij blij is om met de Spaanse amazone tot een overeenkomst te zijn gekomen. Hij hoopt dat het paard onder de amazone een succesvolle toekomst tegemoet gaat.

Ferrer-Salat bracht de afgelopen twee jaar alleen Delgado (De Niro x Weltmeyer) op internationaal Grand Prix0-niveau uit. Op de Wereldruiterspelen in Tryon behaalde de Spaanse de dertiende plaats in de Grand Prix Spécial. In november vorig jaar won ze de Wereldbekerwedstrijd in Madrid.

Bron: Eurodressage/Horses.nl