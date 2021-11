Rosentanz (20) overleden

De Hannoveraner ruin (voorheen stamboekhengst) Rosentanz (v. Rohdiamant) is overleden. Dat meldt Eurodressage. De 20-jarige hengst werd gefokt door Josef Brinkmöller en stond aan de wieg van het hengstenstation van de Deense Lone Boegh Henriksen, HP Horses.

Henriksen kocht de hengst in 2003 op de Hannoveraner keuring, voor 200.000 euro. De hengst was ook goedgekeurd voor de Deense en Oldenburger stamboeken. Na successen onder Johannes Westendarp en Michael Sogaard, werd de hengst onder meer door Nanna Skodborg Merrald als jeugdpaard ingezet. Ook de dochter van Henriksen reed hem bij de junioren. Rosentanz ging in 2018 met pensioen en werd deze week ingeslapen omdat hij leed aan ongeneeslijke hoefbevangenheid en stofwisselingsproblemen.

Bron: Eurodressage / Horses.nl