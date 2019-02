Rothenberger is Nederlandse young riders de baas

Direct als eerste starter zette Semmieke Rothenberger in Lier de winnende proef bij de young riders neer. Met Dissertation (Don Crusador x Glückspilz) is de Duitse amazone al drie jaar lang - op een handjevol tweede plaatsen na - nagenoeg onverslaanbaar. In de landenproef zette Rothenberger haar zegereeks voort en was net een maatje te groot voor Thalia Rockx en Febe van Zwambagt.