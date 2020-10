Rowena Weggelaar op podium in Le Mans

Op het internationale jeugdconcours in Le Mans is pony-amazone Rowena Weggelaar met Navarone van de Beekerheide derde geworden in de individuele proef. Het duo scoorde 71,847%, net achter nummer twee Layla Schmid uit Zwitserland. De winst in deze rubriek was voor de Duitse Lana-Pinou Baumgürtel, die met overmacht won. Zij reed met Zinq Nasdaq FH naar 75,901%.

Waar de ponyrubriek goed gevuld was, had Kebie Raaijmakers bij de Children geen enkele tegenstand. Het was voor haar en Happy Feet geen reden om alsnog niet super te scoren: Raaijmakers reed naar maar liefst 78,95%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl