Royale zege Adrienne Lyle en Salvino in GP voor wereldbeker Wellington

Unaniem en met een percentage van 78.196 won Adrienne Lyle gisteren met Salvino (v. Sandro Hit) de Grand Prix voor wereldbeker in Wellington. Het was de eerste keer sinds het WK in Herning dat de Amerikaanse de vijftienjarige Hannoveraan weer de internationale piste binnenreed. Het paar toonde een uitstekende vorm aan het begin van het wereldbekerseizoen.

Lyle en Salvino lieten een uitstekende proef zien met de piaffes en passages als hoogtepunten. Het leverde hen veel 8-ten en 9-ens op. De 78.196% is hun op twee na beste prestatie in de Grand Prix.

‘Hij was fris en er klaar voor’

“Hij voelde heel goed aan vandaag, heel opgewonden om hier te zijn,” zei Adrienne Lyle na de rit. “Hij was fris vanaf het moment dat ik opstapte, alsof hij er klaar voor was. Het maakt me echt blij dat hij zijn werk zo leuk vindt.”

KWPN’er First Apple derde

Alice Tarjan werd tweede met de merrie Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) met 71.587%. Sarah Tubman en haar Vivaldi-zoon First Apple, gefokt door Nico van Maaswaal, werden derde met 69.805%.

Bron Dressage News/Horses.nl