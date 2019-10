Rozzie Ryans Grand Prix-hengst Jive Magic overleden

De Jazz-zoon Jive Magic, waarmee de Australische amazone Rozzie Ryan in haar land zoveel successen heeft behaald in de Grand Prix, is ingeslapen. De in Australië goedgekeurde KWPN'er werd eind september al geëuthanaseerd. Rozzie Ryan kocht Jive Magic als zes weken oud veulentje bij fokster J. Visser-van de Linden. De hengst is 23 jaar oud geworden.

Op Facebook schrijven de Ryans: “Rozzie en Jive maakten samen een fantastische reis, van kopen als zes weken oud veulentje uit de wei in Nederland tot het trainen en uitbrengen op Grand Prix niveau met grote successen totdat hij met pensioen ging, dekhengst werd en de ‘oude man van de stal’.”

Rozzie Ryan en Jive Magic debuteerden in de Grand Prix in 2009. Ze reden zich meteen in de kijker voor een teamplek op de wereldruiterspelen in Kentucky. Maar het paar reisde niet naar Europa voor de selecties en werd niet in het team opgenomen. In 2010 reed het paar de league finale van de wereldbeker in Werribee en werden vierde in de kür.

Zijn sport carrière werd beëindigd door een ongeluk bij het dekken en de hengst ging volledig de fokkerij in. Een van zijn kinderen is het huidige Grand Prix-paard van Rozzie Ryan, de door haar zelfgefokte Jarrah R. Ze won de WB-kür in Boneo met een persoonlijk record van 72,710% en stelde daarmee haar startbewijs voor Gothenburg veilig. Ryan kwam echter niet in de wereldbekerfinale aan de start.

Jive Magic’s volle broer, de twee jaar jongere Chatham Park Jac (geboren als Razz) nam deel aan de wereldruiterspelen van 2006 in Aken onder Rachel Sanna. Later was het paard te zien met de Zweedse amazone Juliette Ramel.

Bron Eurodressage