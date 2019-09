RTV Oost op bezoek bij Europees Kampioen Hosmar

Frank Hosmar won dit jaar in Rotterdam op het EK paradressuur drie maal goud, in het individueel, de kür en daarbovenop ook nog het team goud. Door een tip van een plaatsgenoot ging Expeditie Oost, een programma van RTV Oost, op bezoek bij de man uit Haarle.

Hosmar geeft aan nog steeds onder de indruk te zijn van wat hem in Rotterdam overkwam en noemt het “fantastisch”. Hosmar vertelt in de video over zijn ongeluk, de gevolgen ervan, zijn successen in de para dressuur en zijn grote doel die de ruiter nog wil verwezenlijken.

Bekijk hieronder de complete video van Expeditie Oost:

Bron: RTV Oost/Horses.nl