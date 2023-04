Ruben Mengual verruilt Gestüt Tannenhof voor Glock Horse Performance Center

De Spaanse Ruben Mengual is de nieuwe stalruiter van Glock Horse Performance Center in Oosterbeek. De 22-jarige ruiter was tot voor kort werkzaam op Gestüt Tannenhof in Duitsland. ''Het was geen makkelijke beslissing want Tannenhof voelt als mijn thuis maar ik wil mijzelf ook blijven verbeteren en verder leren.''

De 22-jarige Mengual verscheen in 2014 voor het eerst op het internationale toneel met zijn PRE Obrador VIII. in 2017 kende hij een uiterst succesvol jaar bij de Junioren en vertrok op 17-jarige leeftijd naar de stallen van Coby van Baalen. Hier werkte hij 1.5 jaar als ‘working-student’ voordat hij in 2019 werkzaam werd voor Gestüt Tannenhof.

In Duitsland brak hij internationaal door met de Grand Prix paarden Download (Desperados x Wesley) en Belfast RA (Benetton Dream x Florestan). In 2020 maakte hij op het Europese Kampioenschap deel uit van het Spaanse U25-team en ook in 2022 haalde hij het team. Nu keert de ruiter terug naar Nederland. ”Ik begin 1 mei bij GHPC. Het was zeker geen gemakkelijke beslissing. Ik ben al meer dan vier jaar in Duitsland en Tannenhof voelt echt als mijn thuis. Maar ik wil ook blijven ontwikkelen en leren.”

Bron: eurodressage