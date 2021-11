Rudolf Zeilinger neemt ontslag als bondscoach Spaanse dressuurteam

De Duitse Grand Prix-ruiter Rudolf Zeilinger heeft zijn ontslag als dressuurbondscoach ingediend bij de Spaanse bond. Na het Europees Kampioenschap Dressuur van dit jaar bracht Zeilinger de Spaanse federatie op de hoogte van zijn besluit, bericht Eurodressage op de website. Zeilinger was vanaf 2017 bij de Spanjaarden in dienst.

Volgens de Spaanse federatie heeft Zeilinger “besloten zijn werk als coach te richten op individuele ruiters na 25 jaar te hebben gewerkt voor verschillende nationale teams”.

Opvolger van Bemelmans

Rudolf Zeilinger kwam als trainer van Jordi Domingo in contact met de Spaanse federatie en werd in 2017 aangesteld als trainer en bondscoach van het dressuurteam. Zeilinger volgde destijds zijn landgenoot Jan Bemelmans op. Daarvoor was de Duitser maar liefst 19 jaar trainer en bondscoach van het Deense team.

Problemen bij selectieprocedure Olympische Spelen

Onder Zeilingers supervisie eindigde het Spaanse team als zesde op de Wereldruiterspelen van 2018. Op de Europese dressuurkampioenschappen in 2019 werd Spanje opnieuw zesde. In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio waren de nodige problemen door de onduidelijke selectieprocedure. De emoties liepen hoog op tijdens de laatste selectiewedstrijd in Grote Brogel, waar alle geselecteerde ruiters waren uitgenodigd om de strijd met elkaar aan te gaan. Achteraf bleek dat de ploeg al voor Grote Brogel was samengesteld. Op de Spelen werd het Spaanse team zevende.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Zeilinger wordt.

