Ruim 74% voor Villeneuve en Dorothee Schneider bij debuut

Het nationale concours in Ludwigsburg was gisteren de debuutwedstrijd van de hengst Villeneuve (Vitalis x Dancier) onder Dorothee Schneider. Het paar won in de Duitse S* unaniem met 74.365%. De hengst van Elisabeth Max-Theurer 'liep een droomronde' aldus Schneider op Facebook. De Duitse amazone was in de winningmood want later won ze ook de korte Grand Prix met de Diamond Hit-zoon Don Cismo.