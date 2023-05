Ruim 79% voor Carl Hester en Fame in nationale Grand Prix

Op hun internationale debuut in Tolbert wonnen Carl Hester en de KWPN-er Fame (v. Bordeaux) al met 76+-scores overtuigend de Grand Prix en de Special. Maandag werd op de nationale wedstrijd in Wellington hun persoonlijk record ruimschoots verbeterd. Hester won op de Bordeaux-zoon de Grand Prix met 79.460%. Op de socials zegt Hester: "Fame deed er nog een schepje bovenop."

In januari reed Carl Hester voor het eerst de ring binnen met Fiona Bigwoods Fame. Het werd direct een succes met de winst en 76.09% in de Grand Prix. In Tobert werd de zegereeks voortgezet met het fokproduct van V.O.F. G. & M. Gerritsen. De dertienjarige zoon van Bordeaux lijkt het nieuwe kampioenspaard voor Hester te worden.

Op het Wellington Riding Centre in Hampshire ging Hester en Fame over de 79%. Hester schreef op de socials: “Zo ziet een blije man eruit. Fame schakelde vandaag een versnelling hoger en won de GP in Wellington met meer dan 79%.”

Achter Hester werd Laura Tomlinson met Rose of Bavaria, ook van de KWPN-hengst Bordeaux, tweede met 75.44%. Het paar was sinds november vorig jaar niet meer in de ring geweest. Lara Butler, stalamazone van stal Bechtolsheimer, reed Kristjan (v. Polarion TSF) naar de derde plaats met 72.28%.

Bron Facebook Carl Hester/St.Georg