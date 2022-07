Ruiters TeamNL Nations Cups Falsterbo bekend

Bondscoach Jos Lansink heeft de namen van de springruiters bekend gemaakt die op vrijdag 15 juli deelnemen aan de FEI Nations Cup in het Zweedse Falsterbo. De wedstrijd is de derde voor TeamNL in de landencompetitie die moet leiden tot een plaats in de finale in Barcelona. In Falsterbo rijden de dressuurruiters van TeamNL ook een landenwedstrijd. Hiervoor selecteerde bondscoach Alex van Silfhout een aantal debutanten op dit niveau.

Nederland staat er na de eerste plaats in Rotterdam en de tweede plaats in Sankt Gallen goed voor in de tussenstand van de FEI Nations Cup Serie in de eerste Europese divisie. De finale in Barcelona, eind september lijkt haalbaar voor de springruiters van TeamNL. Vorig jaar wonnen ze de finale. De landenwedstrijden van Dublin (19 augustus) en Falsterbo (15 juli) staan nog op de kalender in de reeks. Voor de wedstrijd in de Zweedse badplaats heeft bondscoach Jos Lansink vijf combinaties geselecteerd. De wedstrijd geldt tevens als laatste observatie voor het aanstaande WK in Herning. Op woensdag 20 juli maakt Lansink zijn team voor het WK bekend.

Nieuwe namen in het team van Lansink zijn Hessel Hoekstra en Patrick Lemmen. Hoekstra (22) is de laatste weken in vorm met Icoon VDL. Ze wonnen de Grote Prijs van Eindhoven, waren tweede in de Grote Prijs in Geesteren en negende in de barrage van de vijfsterren Grote Prijs van Rotterdam.

Nieuwe namen

Daarin eindigde Patrick Lemmen met Exit Remo op een hele goede vierde plaats. Een week eerder in de door TeamNL gewonnen landenwedstrijd in Praag bleven ze over beide manches foutloos. Voor Jur Vrieling wordt Falsterbo al zijn vierde landenwedstrijd van het seizoen. Lansink stelde hem al op in Rome, Sankt Gallen en Aken. Johnny Pals reed met Charley de landenwedstrijd in Aken met een sterke eerste ronde met slechts een springfout. Harrie Smolders brengt Darry Lou aan start. Met de viertienjarige hengst van Evergate Stables behaalde Smolders goede resultaten bij CHIO Aken. Ze debuteren in het landenteam.

Dressuurteam

Bondscoach Alex van Silfhout selecteerde voor zijn team Judith Ribbels met Fun Fun EB, de winnaars van de nationale Grand Prix Special tijdens CHIO Rotterdam. Ze maken hun internationale debuut. Dat deden Kirsten Brouwer en Foundation onlangs in Hagen en ze kwamen in Exloo aan start. Remy Bastings start zijn Ambassador al langer op internationaal niveau. Falsterbo wordt hun eerste vijfsterren wedstrijd. Dat geldt ook voor Mirelle van Kemenade-Witlox en Siebenstein, die dit jaar al aan drie CDI3* deelnamen. De landenwedstrijd begint op zaterdag 16 juli met de Grand Prix. Zondag 17 juli starten per land twee combinaties in de Grand Prix Special en twee in de Kür op Muziek. De plaatsingspunten van de beste 3 per land bepalen de eindstand van de landenwedstrijd.

Springruiters TeamNL FEI Nations Cup Falsterbo (Zweden), vrijdag 15 juli, 14.00 uur

Hessel Hoekstra (Lelystad) – Icoon VDL (v.Bubalu VDL), KWPN, ruin, 9 jaar

Patrick Lemmen (Grashoek) – Exit Remo (v.San Remo), KWPN, ruin, 13 jaar

Johnny Pals (As) – Charley (v.Calido), Holstein, ruin, 15 jaar

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Darry Lou (v.Tangelo van de Zuuthoeve), KWPN, hengst, 14 jaar

Jur Vrieling (Holwierde) – Long John Silver (v.Lasino), Holstein, ruin, 10 jaar

Dressuurruiters TeamNL Nations Cup Falsterbo, 16 juli GP, 17 juli GSP en Kür op Muziek

Remy Bastings (Liessel) – Ambassador (v.Rhodium), KWPN, hengst, 17 jaar

Kirsten Brouwer (Gameren) – Foundation RR (v.United), KWPN, hengst, 12 jaar

Judith Ribbels (Eibergen) – Fun Fun EB (v.Sorento), KWPN, merrie, 12 jaar

Mirelle van Kemenade-Witlox (Sint-Oedenrode) – Siebenstein 12 (v.Sir Donnerhal I), Oldenburg, ruin, 15 jaar

Bron Persbericht KNHS