Ruiterwissel voor negenjarige Mees 497

De Friese stamboekhengst Mees 497 (v. Tymon 456) wordt voortaan uitgebracht door Marc-Peter Spahn. Met amazone Leonie Evink is de hengst succesvol op Lichte tourniveau. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik Mees een heel goed paard vind, hij is een echt ‘powerhouse’. Mees 497 heeft een sportafstamming met kracht, snelheid en intelligentie" aldus Spahn.

“Ik ben heel blij met de kans die ik van David Nilsson en Sandra Åhs Sivertsen van Aftonmora heb gekregen om hem verder in de sport uit te brengen” besluit Spahn. Het doel is de internationale sport. De hengst blijft beschikbaar voor de dekdienst via Stal Henswoude.

Bron: Phryso.com / Horses.nl