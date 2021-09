Rusland wijzigt dressuurteam voor EK in Hagen

De Russische Federatie heeft op het laatste moment het dressuurteam voor de Europese kampioenschappen in Hagen moeten wijzigen. De dressuurwebsite Eurodressage schrijft dat teamlid Maria Klementieva niet naar Duitsland kan reizen omdat haar zoon besmet raakte met COVID-19. Klementieva besloot daarom bij haar gezin te blijven.

Het team was samengesteld rond Olympiade amazone Inessa Merkulova met Mister X. Daarnaast waren Marina Aframeeva en Maria Shuvalova al opgenomen in het team. Klementieva en haar paard Doctor Wendell MF nu vallen af door de Covid-besmetting van de zoon van de Russische.

Aleksandra Maksakova is nu opgeroepen als vervangster van Klementieva. Maksakova, lid van het Olympische team in Tokio, is op dit moment met haar paard Bojengels (v. Samba Hit II) in Grote-Brogel. Het paar werd gisteren zesde in de Grand Prix met 66.978%.

Bron Eurodressage.com