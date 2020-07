Sabine van de Loenhorst: ‘De Grand Prix lonkt voor Epke 474’

Friese stamboekhengst Epke 474 (v. Beart 411) reed vorige week naar de laatste van de vijf benodigde winstpunten in de Lichte Tour voor het KFPS Sport Elite predicaat. Zijn vaste amazone Sabine van de Loenhorst is trots op hem. “Hij wordt steeds sterker en beter, de Grand Prix lonkt…”

Vooral met de punten voor de series is Van de Loenhorst blij. “Je merkt dat hij nog altijd aan kracht wint. Eerder vond hij het wel eens moeilijk om op het achterbeen te blijven bij de pirouettes. Dan had ik zoiets van ‘Als ik het maar red met vlak daarna de series.’ Nu ging dat dus op beide handen heel netjes, de series waren foutloos, en mooi recht, en dat leverde een 7,5 en een 8 op.”

Een Friese ‘knoeperd’

De stalamazone van De Nieuwe Heuvel in Lunteren rijdt Epke al sinds dat hij terug kwam van de verrichtingstest. “Hij is met zijn stokmaat van 1.74m best een ‘knoeperd’. Het is een heel paard om aan elkaar te rijden, en ik ben de kleinste hier, dus het was héél logisch dat ik hem ging rijden, toch?! Als ik op zo’n groot paard zit, kan ik tenminste op ooghoogte praten met de anderen.”

Vanaf het begin had Van de Loenhorst iets met de Beart 411-zoon. “Het is een beetje een hengst met een grote mond – vooral op vreemd terrein kan hij zich behoorlijk laten gelden – maar met een klein hartje. Hij is heel evenwichtig en vertrouwt volledig op mij. Ik kan me herinneren dat we vijf jaar geleden meededen aan de Hippiade in de M1 toen het enorm ging waaien en regenen. De punt van het juryhok kwam steeds omhoog terwijl ik aan de beurt was. Het meisje dat de protocollen ophaalde moest het dak vasthouden zodat de jury droog kon zitten. Epke liep door alsof er niks aan de hand was; de jury was erg onder de indruk van hem omdat hij zo cool was.”

Elite-predicaat

Nu de hengst vijf winstpunten te pakken heeft na een score van 63,5% in de Prix St.Georges mag hij Sport Elite achter zijn naam zetten. Sabine typeert ‘haar’ hengst als erg gemakkelijk in de omgang en tijdens het rijden. “Het is volgens mij typisch voor Friese paarden, maar als je ze eenmaal iets geleerd hebt, vergeten ze het nooit weer. Dat maakt het hele fijne paarden.

De amazone weet inmiddels wel waar ze nog aan kan werken met Epke om de score omhoog te krijgen en door te stomen naar de Inter I en verder. “In de stap en de draf is hij heel goed voor elkaar en heel safe. We scoren daarin over de hele linie zevens. In het galopwerk, met name de pirouettes, kan hij nog verbeteren. Hij moet net wat meer op het achterbeen komen, zodat ik ze gezetter kan rijden. Nu neem ik geen risico en maak ik ze nog iets te groot, zodat hij in balans blijft.”

Aanleg voor piaffe en passage

Stiekem denkt Sabine al aan de Grand Prix met de hengst. “Ik heb één keer een paard in de Grand Prix gestart, dat was mijn eigen Friese hengst Goofy (Goffert 369). Epke heeft zeker aanleg voor de piaffe en passage. Als ik mijn hand sluit en iets been geef, dan gáát ie al heel mooi.” In de training rijdt ze vaak samen met Marijke Boelen, en helpen ze elkaar als dat nodig is. En een keer in de drie of vier weken neemt Sabine de hengst mee om te trainen bij Alex van Silfhout.

