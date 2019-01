Salinero’s moeder Luna overleden

Ina Bausch maakte gisteren op haar instagram-account bekend dat op 27 december Luna, de moeder van Anky van Grunsvens gouden Salinero, is overleden. De merrie is 29 jaar oud geworden. Bausch schrijft: "Het was heel verdrietig, ze zou dit jaar 30 jaar oud zijn geworden."

De Hannoveraanse merrie Luna (v. Lungau) werd in een klap wereldberoemd toen Anky van Grunsven met haar zoon Salinero de gouden medaille won op de Olympische Spelen in Athene. Vier jaar later herhaalde Van Grunsven het kunststukje nog een keer met Salinero in Hong Kong. Daar werd met het Nederlandse team ook nog zilver gehaald. Op de Spelen in Londen hielpen Van Grusven en Salinero Nederland aan brons.

Indrukwekkende erelijst

Anky van Grunsven en Salinero waren tot aan het afscheid van de ruin in 2013 vrijwel niet te kloppen. Een indrukwekkende lijst met topprestaties heeft het paar neergezet. Zo was er nog een WK titel in Aken en won het paar zeven Europese medailles. Naast de vele CDI-overwinningen was er ook vier keer winst in de wereldbekerfinale kür op muziek. Het paar werd vier keer Nederlands kampioen in de Zware Tour.

Volle broer Seven UP

Maar Salinero was niet het enige kind van Luna die op het hoogste niveau heeft gepresteerd. Zijn een jaar oudere volle broer Seven Up (v. Salieri) was een 1,60m-springpaard. Onder zijn ruiter Oleh Krasiuk uit Oekraïne liep hij op de wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera in 2002. Daarna was Seven Up succesvol met de Koreaan Jung-Hyun Joo op de Asian Games in Doha (individueel derde). Vervolgens verhuisde de ruin naar Syrië waar hij met Baraa Jaboulieh tot eind 2011 actief was.

Kleinzoon AES-hengst

De Hannoveraanse Staatsprämie merrie Luna bracht negen kinderen waarvan de meesten net als Salinero en Seven Up van Salieri afstammen. Haar dochter Savai bracht van Don Juan de Hus de AES goedgekeurde hengst Ichiro van Bergham, die in 2016 bij goedkeuring de titel won in de dressuurrichting.

