Samenvatting Wereldbeker kür op muziek bij NOS

Voor wie het gemist heeft of nog even de samenvatting wil terugkijken, heeft de NOS een video van 10 minuten op hun website geplaatst. Met onder meer een stukje Edward Gal en Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) en natuurlijk winnares Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Don Schufro).

Ook Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) zijn in de video te zien. De combinaties worden van commentaar voorzien door Laurens van Lieren.

Bekijk de samenvatting via deze link.

Lees ook:

Werth en Weihegold winnen Amsterdam voor vijfde keer op rij

Gal na 85% rit: “Niet zo’n opgave om het er moeiteloos uit te laten zien”

Bron: NOS / Horses.nl

