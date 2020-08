Sandra Nuxoll met twee paarden naar finale Louisdor, Klimke wint GPS

Op het dressuurconcours in Elmlohe vond vandaag de kwalificatie voor de Louisdor Preis plaats. Amazone Sandra Nuxoll pakte met twee paarden een finaleticket. De achtjarige KWPN-ruin Bonheur de la vie (v. Bordeaux) pakte de winst met 74,86%. Zijn stalgenootje, de negenjarige Oldenburger merrie Hanami OLD (v. Dante Weltino), die van Nuxoll zelf is, werd tweede met 73,791%, ondanks een ongeplande wissel om de één.

Omdat de eerste twee geklasseerde paarden van een kwalificatie naar de finale in Frankfurt in december mogen, kan Nuxoll ze tegen die tijd allebei inladen. De, in dit geval nogal ondankbare, derde plaats was voor Filigrano Marone (v. Fürstenball) onder Thomas Wagner (71,279%).

Bonheur de la Vie, gefokt door de familie Gijsbers uit Loosbroek, viel op met zijn piaffe-passagetour en neemt goed gewicht op achter. Hij had nog hoger kunnen scoren als hij niet op dezelfde plaats als Hanami een fout in de wissels om de twee had gemaakt. Nuxoll: “Dat met die wissels gaan we nog oplossen!” Heike Kemmer, die de proeven van commentaar voorzag was lovend: “De gelatenheid van dit pas achtjarige paard vind ik heel overtuigend en de routine waarmee hij al passage en piaffe kan lopen – en eigenlijk zijn gehele proef doorloopt – is ongelooflijk. Het is een droom hoe hij in de laatste lijn echt nog tot G doorpassageert!” Bonheur de la vie is al op tweejarige leeftijd bij Sandra Nuxoll op stal gekomen.

GPS voor Klimke

Nadat ze gisteren al de GP had gewonnen, deed Ingrid Klimke het vandaag nog eens dunnetjes over met haar elegante Franziskus (v. Fidertanz). Het duo reed naar een topscore van 79,118% in de Grand Prix Special. Opnieuw was de tweede plaats voor Helen Langehanenberg met haar merrie Annabelle (v. Conteur), die op 75,137% uitkwamen. Dat was nipt voor Beatrice Buchwald, die derde werd met Brancusi (v. Kaiserdome).

Uitslag Louisdor kwalificatie

Uitslag GPS

Bron: St-Georg / Horses.nl