Sanne van der Pols en Evi van Rooij aan kop in Schijndel

In de zaterdag verreden competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor junioren en young riders in Schijndel was Sanne van der Pols de beste de young rider. Zij reed Excellentie (v. Don Schufro) naar 69,020%. Evi van Rooij zette met Don Tango B (v. Contango) 71,970% neer en won daarmee bij de junioren.

De rubriek voor young riders werd gejureerd door Pauline van Nispen, Mara de Bel en Piet Groen. Hoofdjury Van Nispen vertelt: “Het was een fijne proef van Sanne en heel exact gereden. Het beeld was mooi en constant bergop met hele fijne wissels. Florett W van Brandy is een heel talentvol paard en de proef was gedurfd gereden. Af en toe mocht het net iets meer gedragen maar dit is een hele frisse en fijne combinatie. Fernando van Shanna is een paard met hele spectaculaire draf maar in de galop mag er iets meer rust inkomen. Daarin mist Fernando net de verzameling. Als Shanna nog wat meer rust kan krijgen in de galoppade, dan vliegen ook daar de achten om haar oren.”

‘Fijn om naar te kijken’

“De prijswinnaars waren allemaal heel fijn om naar te kijken, zij reden hun paarden mooi naar de hand toe. Een aandachtspunt voor de hele groep is dat ze vaak net te gehaast rijden waardoor ze in het gehele beeld balans verliezen. Daarnaast was het een ontzettend leuke prijsuitreiking. Naast prijzengeld waren er heel veel extra prijzen en het is heel prettig dat je niet alleen een lintje hoeft te geven. Het was echt super geregeld.”

Junioren

Met scores in de 71% deden de junioren Evi van Rooij, Micky Schelstraete en Sanne van der Pols weinig voor elkaar onder. Hoofdjury Patrick Berends, die de rubriek samen met Danielle Joosten en Monica Drohm jureerde, is enthousiast over de kopgroep: “Evi reed een mooie proef maar het was jammer dat Don Tango in de laatste lijn even verzet toonde. Dat kostte toch een paar procenten. Ook Micky reed met Gregwaard een hele nette proef. Het is een mooie combinatie en leuk om naar de kijken. Daar zit zeker nog meer muziek in. Dat geldt ook voor Sanne en Cuvanck PP, die kunnen ook meer. Het was een terechte top drie en zij waren echt een plezier om naar te kijken. In de afwerking lieten ze nog wel wat punten liggen maar van de manier van rijden en het vriendelijke beeld werden we heel vrolijk.”

Uitslag young riders:

1 Sanne van der Pols, Excellentie (v. Don Schufro) 69,020;

2 Brandy Bos, Florett W (v. Jazz) 68,873;

3 Shanna Baars, Fernando (v. Westpoint) 68,480.

Uitslag junioren:

1 Evi van Rooij, Don-Tango B (v. Contango) 71,970%;

2 Micky Schelstraete, Gregwaard (v. Florencio) 71,515%;

3 Sanne van der Pols, Cuvanck PP (v. Downtown) 71,162%.

Over de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup

De KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse junioren (14 t/m 18 jaar) en young riders (16 t/m 21 jaar) te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming dressuur. De laatste competitiewedstrijd is 6 november in Exloo. De finale wordt op 30 december verreden in Nieuw- en Sint Joosland.

Bron: KNHS