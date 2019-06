Sanne Voets: ‘Je zou er bijna aan gaan wennen’

Met een prachtige kür is gisteren in Delft de finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy gewonnen door wereldkampioene Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (81,96%). KNHS talententeamlid Maud de Reu werd tweede met haar Webron (77,50%), Demi Vermeulen eindigde als derde met Wannabe (73,89%).

Sanne Voets had alleen maar lovende woorden voor de para dressuurcompetitie, voor de finale-wedstrijd als onderdeel van het 11 dagen durende Concours Delft in Manege de Prinsenstad en voor haar paard. “Je zou er bijna aan gaan wennen dat alles al vanaf half mei zo fijn gaat”, zei ze lachend. Ze doelde natuurlijk op het NK dressuur in Ermelo, de ook met het landenteam gewonnen wedstrijd erna in de Peelbergen en nu de winst de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy.

‘Echt een feestje’

De kür van Voets heeft een hoge moeilijkheidsgraad. “Ze reed mooi in balans met een mooie halslengte”, complimenteerde bondscoach Joyce Heuitink. Voor Sanne Voets zelf wordt het rijden van haar kür na het ontspannen stapgedeelte echt een feestje: “Na het stapgedeelte kan ik na de opbouw met de swingende draf en het galopgedeelte met power nog even genieten van het rijden. Het ging fijn!”

‘Even improviseren’

Voor de 20-jarige Maud de Reu was het haar eerste finale. Ze kwam lachend naar haar trainster Danielle van Vilsteren de proef uit en lachte nog harder toen ze de punten hoorde. “Ik lachte omdat het even improviseren was geweest tijdens mijn Kür! Ik reed de slangevolte terwijl ik eerst het wijken had moeten doen. Ik hoorde het ineens aan de muziek. Toen werd het improviseren! Ik heb maar wat lijntjes omgewisseld en toen ik de muziek voor de middendraf hoorde, pakte ik die lijn gauw. Maar mijn paard Webron is heel stabiel en wil het altijd voor me doen. Blij mee!” Joyce Heuitink zegt: “Mooi opgelost! Maud de Reu is op een professionele manier bezig en echt talententeam-waardig.”

Nieuwe kür

Demi Vermeulen werd met de mooi passende compacte Wannabe derde met haar nieuwe kür die ze in de Peelbergen voor het eerst reed. Het iets scheef halt houden kostte wat punten.

Haarhuis valt goed in

Helaas moest Demi Haerkens wegens ziekte verstek laten gaan. ’s Morgens kreeg Maud Haarhuis een telefoontje dat ze nog mocht rijden in de finale. Ze werd vierde met haar Painted Black-zoon Baron (72,29%). “Heel knap”, besloot bondscoach Heuitink. “Het geeft aan dat we ook in de breedte in de para-dressuur weer aan het groeien zijn met nieuwe combinaties. Het ziet er goed uit!”

Uitslag Finale KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy 2019 Kür op muziek

1. Sanne Voets (Berghem) – Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), 81,96% Grade IV

2. Maud de Reu (Zwolle) – Webron (v. Sir Sinclair), 77,50% Grade III

3. Demi Vermeulen (Zevenaar)- Wannabe (v. Royal Dance), 73,89% Grade III

4. Maud Haarhuis (Harbrinkhoek) – Baron (v. Painted Black), 72,29% Grade IV

5. Neel Schakel-van Klei (Bathmen) – Edison (v. Vivaldi), 72,29% Grade V

6. Glasten Krapels (Ingen) – Wisconti (v. Wolkenstein II), 66,79% Grade IV

Bron KNHS