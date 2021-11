Sanne Voets kanshebber op Sportgala

Sanne Voets is in de race voor de titel Paralympische sporter van het Jaar 2020/2021. Dat werd zondag bekendgemaakt door NOC*NSF en de NOS. Voets staat als enige paardensporter op de shortlists voor de jaarlijkse sportverkiezingen. In alle categorieën zijn vooral de wielrenners rijk vertegenwoordigd, gevolgd door zwemmers, schaatsers en zeilers. Op 22 december volgt de uitslag.

De daadwerkelijke stemming vindt digitaal plaats op maandag 20 en dinsdag 21 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit voor de allerbeste coach. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent. Tijdens een live tv-uitzending op woensdag 22 december vanaf 20.30 uur wordt er teruggeblikt op de mooiste sportmomenten van de afgelopen twee jaar en worden de beste sporters en coach geëerd.

Demantur

Voets won op de Paralympische Spelen in Tokio al haar drie proeven met overmacht. Dat leverde in medailles dubbel goud en teamzilver op. Voets is al jaren haast onverslaanbaar met haar paard Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi). Op de Spelen van 2016 won het paar hun eerste grote prijs met de Paralympische titel in de kür op muziek. In 2018 won het duo driemaal goud op het Wereldruiterspelen in Tryon en een jaar later was er opnieuw driemaal goud op het Europees kampioenschap in Rotterdam.

Wetenschap voor dierenwelzijn

Ook deze zomer werd weer veel verwacht van Voets. In de voorbereidingen op de Olympische Spelen liet ze weinig aan het toeval over. Zo trainde ze met haar paard twee weken lang in een rijhal waar de temperatuur en luchtvochtigheid van Tokio werden nagebootst. Die inspanningen wierpen hun vruchten af: zowel paard als ruiter presteerde fantastisch in de Japanse hitte. Voets: “Er is veel wetenschappelijke kennis beschikbaar. Als we die goed inzetten, kunnen we het welzijn van onze paarden verder verbeteren.”

HAEVN in Top 2000?

Voets laat weten vereerd te zijn op de shortlist te staan voor deze verkiezingen. Daarnaast doet ze een oproep aan haar volgers om voor ‘Where the heart is’ van de band HAEVN te stemmen in de Top 2000. Het nummer speelt een belangrijke rol in haar kür op muziek, waarmee ze op 30 augustus haar tweede gouden medaille won en het Nederlands record bijstelde tot 82,085%.

Shortlist

Bron: Persbericht / Facebook / KNHS / Horses.nl