Sanne Voets: ‘Tijdens de proef is het genieten’

Sanne Voets prolongeerde haar titel in de Para-dresuur met Demantur RS2 N.O.P. Hun derde titel op rij en voor Sanne al de zevende. Ze was met Vedet ook al vier keer de beste van het land. Rixt van der Horst is ook een vertrouwde naam op het podium. De routinier greep nu het zilver met Findsley N.O.P. Maud de Reu, lid van het KNHS Talententeam, nam voor de eerste keer deel aan het NK en met succes. Met haar paard Webron veroverde ze brons.

Met de Kür op Muziek op de klanken van de muziek van Armin van Buuren, waarmee ze in 2016 Paralympisch goud won in Rio de Janeiro, vergrootte Sanne Voets de voorsprong op de concurrentie. De derde titel op rij was een feit voor de amazone uit Berghem die in Grade 4 uitkomt.

‘Dat wordt dadelijk vechten op stal’

“Tijdens de proef is het genieten. Het is een feestje om te rijden. Ik heb een paard met heel veel kwaliteit waar ik al heel veel mee gewonnen heb en hoop nog te gaan doen”, vertelt Sanne Voets tijdens de persconferentie. “Het was jammer dat Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. me het vuur niet aan de schenen kon leggen in de finale. Ik ben nu zeven keer kampioen en Frank al acht keer. Vedet was vier keer kampioen met mij en Demantur N.O.P. nu al drie keer. Dat wordt dadelijk vechten op stal.”

Uitstekende prestaties

Rixt van der Horst heeft in haar loopbaan al veel medailles gewonnen. Nu was er zilver voor de uitstekende prestaties met Findsley N.O.P. “Ik ben heel blij met wat we hier op het NK hebben kunnen laten zien. Ik denk dat het een hele goede oefening is geweest richting de komende wedstrijden. We hebben een mooi weekend achter de rug met heel mooie proeven.”

Het nieuwe gezicht

Maud de Reu is het nieuwe gezicht op het NK. “Brons is natuurlijk super mooi. Dit is ons eerste NK. Ik dacht vandaag, ik ga gewoon genieten van alles. Dat heeft goed uitgepakt. Het is mooi te zien dat mijn scores steeds omhoog gaan. Dat is mooi.” Maud maakte daarmee haar uitverkiezing in het KNHS Talententeam meer dan waar.

‘De kwaliteit is heel goed in de breedte’

Bondscoach Joyce Heuitink: “Dit NK had een hele andere dynamiek dan normaal. Dan was het de beslissende wedstrijd waar ik mijn team bekend maak voor een internationaal kampioenschap. Nu krijgen we nog twee observatiewedstijden in Kronenberg en Duitsland. Ik heb hele mooie sport gezien. De kwaliteit is heel goed in de breedte. Iedereen reed boven de 70 procent. Dus dat geeft onderling hele mooie concurrentie. Ik heb nu nog tijd om na de observatiewedstrijden bekend te maken welke vier combinaties er in augustus naar het EK in Rotterdam gaan.”

Bron: KNHS/Horses.nl