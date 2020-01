Sarah Lockman en First Apple sluiten debuut Zware Tour winnend af

Sarah Lockman had een succesvol jaar achter de rug met de Vivaldi-zoon First Apple. Het paar bleef tot en met de Pan Am Games ongeslagen in de Lichte Tour. Dit weekend debuteerde Lockman met de door Nico van Maaswaal gefokte hengst in de Intermediair II in Wellington en won overtuigend met 76.324%.

De door Nico van Maaswaal gefokte First Apple werd eind 2018 door Carolyn Kooiman van de President Dressage Stables verkocht aan Gerry Ibanez in Amerika. De hengst, die onder andere in 2017 vierde werd op het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden onder Patrick van der Meer, moet de Tokio-troef worden voor Sarah Lockman. Vorig jaar begon de succesreeks van Lockman met de nu tienjarige Vivaldi-zoon met als afsluiting individueel goud op de Pan Am Games in Lima.

Winst met 76.324%

De Amerikaanse amazone gaf tijdens de aftrap van het Global Dressage Festival in Wellington dit weekend haar visitekaartje af in de Zware Tour. Met een percentage van 76.324 won de amazone de Inter II en heeft zo de eerste stap gezet om straks mogelijk een plekje in het team voor de Spelen in Tokio te bemachtigen.

Workaholic

Tegenover Dressage News verklaarde Sarah Lockman verrukt te zijn met het debuutoptreden van First Apple in de Zware Tour. Ze beschrijft hem als een workaholic die nooit opgeeft totdat je het hem zegt.

