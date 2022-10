Sarah Tubman en First Apple winnen GP nieuwe wereldbekerwedstrijd in VS

Sarah Tubman heeft de eer om met haar KWPN'er First Apple (v. Vivaldi) de Grand Prix van de nieuwe wereldbekerwedstrijd in Myakka City te winnen. Het nieuwe TerraNova Equestrian Center in Florida heeft dit weekend niet alleen de internationale dressuurwedstrijd, ook een internationale korte 4* eventingwedstrijd.

Met 71.065% ging de zege in de Grand Prix naar Sarah Tubman en het fokproduct van Nico van Maaswaal, First Apple. Het begin van de proef was niet heel sterk gereden, maar in het galopgedeelte gingen de cijfers geleidelijk aan omhoog. De overwinning was niet unaniem met drie eerste en twee tweede plaatsen van de vijf juryleden.

Codi Harrison reed met Katholt’s Bossco (v. Blue Hors Don Schufro) een pr van 70.174% en werd tweede. Routinier Jan Ebeling en Bellena (v. Belissimo NRW) werden derde met 69.131%.

Bron Horses.nl