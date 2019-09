Saskia van Es’ Elastico naar Akane Kuroki

De Japanse dressuuramazone Akane Kuroki heeft een nieuwe troef voor de Olympische Spelen gevonden in de AES goedgekeurde hengst Elastico. Eurodressage maakte de transfer bekend. De tienjarige zoon van Johnson werd door Saskia van Es met succes in de Grand Prix uitgebracht. Elastico is het tweede Nederlands gefokte Grand Prix-paard die dit jaar bij de Kuroki op stal kwam. Na het overlijden van Toots werd de KWPN-hengst Bordeaux aangeschaft.

Akane Kuroki verloor in april haar toppaard Toots (Jazz x Havidoff) na een ongeluk met de trailer. Met de Jazz-zoon, die onder Imke Bartels-Schellekens bekend werd, nam ze deel aan de Olympische Spelen van Rio. Na het ongeval met Toots vond ze in de hengst Bordeaux (United x Gribaldi) een goede opvolger. De getalenteerde hengst, die ze van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle least, werd al eerder door Isabell Freese uitgebracht in de Grand Prix.

Bij Saskia van Es in opleiding

Naast Bordeaux heeft de Japanse amazone in Elastico nu een tweede ijzer in het vuur voor de Olympische Spelen in haar eigen land. De AES goedgekeurde hengst is gefokt en in eigendom van Johan Frencken en Sophie Textor. De zoon van Johnson kwam bij Saskia van Es in training. In april van dit jaar debuteerde het paar nationaal in de Grand Prix in Liempde. Het eerste optreden in de koningsklasse werd beloond met de fraaie score van 69,239% en daarmee stonden ze ruimschoots aan kop in het gecombineerde klassement Zware Tour.

Derde is Special

Hun internationale Grand Prix debuut was in juli in Leudelange waar Van Es zevende in de Grand Prix werd en vijfde in de Special. Een maand later werden in Verden de persoonlijke records nog eens aangescherpt. Saskia van Es stuurde Elastico naar een knappe derde plek in de Special met 72.511%.

Stallen van Jessica von Bredow

Elastico is inmiddels op de nieuwe stal van Akane Kuroki in Aubenhausen aangekomen. Onlangs verhuisde de Japanse naar de stallen van Jessica van Bredow-Werndl en Benjamin Werndl in Duitsland. Academy Bartels in Hooge Mierde was tot die tijd de thuisbasis van Kuroki.

