Saskia van Es’ Kentucky naar U25-amazone Diana Porsche

De zesjarige Desperado-nazaat Kentucky is verhuist van Saskia van Es naar de Oostenrijkse U25-amazone Diana Porsche. De AES goedgekeurde hengst was onder Van Es succesvol in jonge paarden rubrieken en won zilver op de KNHS Indoorkamioenschappen in de L2 dressuur.

Kentucky is gefokt door M. Tijssen en is een zoon van Desperado N.O.P. uit de Jazz-dochter Vroukje. Op de KWPN hengstenkeuring haalde hij zijn dekbrevet niet, maar werd wel in 2018 door het AES goedgekeurd. Saskia van Es nam de training van Kentucky op zich en boekte mooie resultaten.

Winnaar Pluvinel Talentcompetitie

Van Es werd met Kentucky onder meer in een aanlegtest voor jonge paarden in Someren tweede bij de vijfjarigen met 94,7 punten. Ook wonnen ze zilver op de Indoorkampioenschappen in de L2 en was er in 2020 een overwinning in de Pluvinel Talentcompetitie.

Leerlinge van Leida Collins

Tegenover Eurodressage vertelt Saskia van Es dat de hengst een maand geleden al is verkocht aan Diana Porsche. Kentucky is door bemiddeling van Leida Collins-Strijk naar de Oostenrijkse gegaan. Porsche is een leerlinge van Collins.

‘Geen druk’

Porsche vertelt over haar nieuwe talent op Eurodressage: “We hebben nog geen specifieke doelen. We zullen zien hoe alles loopt in de komende maanden, we willen geen druk op de paarden leggen.”

Bron Eurodressage