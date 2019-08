Saskia van Es knap derde in Grand Prix Special Verden

Vanmiddag werd in Verden de Grand Prix Special verreden en daarin eindigde Saskia van Es, op wat pas de tweede internationale wedstrijd van de amazone is, knap op het podium. Dorothee Schneider pronkte bovenaan de uitslagenlijst gevolgd door haar landgenoot Marcus Hermes.

Schneider startte met Faustus (v.Falsterbo) die ze vanaf december niet meer internationaal uitgebracht heeft. Het duo reed bij hen comeback in Verden een score van 75,894% en dit was genoeg om de overwinning op te eisen. Marcus Hermes en Zinq Abegglen FH (v.Ampere) eindigden met een nipte achterstand op de tweede plaats. De twee zetten een score neer van 75,511% en mochten achter Schneider opstellen.

Saskia van Es

Saskia van Es reed vorig maand in Leudelange met Elastico (v.Johnson) haar eerste internationale wedstrijd wat resulteerde in een vijfde plaats in de Grand Prix Special met een score van 68,532%. In Verden deed de amazone er een paar scheppen bovenop en verbeterde haar persoonlijke record met bijna vier procent. De jury waardeerde van Es haar proef met 72,511%, een nieuw persoonlijk record, en met die score belandde de amazone op een mooie derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl