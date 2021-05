Nadat de combinatie gisteren al de PSG proef in Grote-Brogel op naam schreef, wonnen Saskia van Es en KPWN-merrie Italo (v. Fürstenball) vandaag ook de rubriek Intermediair I met overmacht. Het duo werd door de vijf juryleden unaniem op de eerste plaats gezet, met een gemiddelde score van 74,735%.

Tweede was Suraya Hendrikx uit België, met Dear Friend 2 (v. Danone 1). Zij scoorden 71,323%. De derde plaats was voor de Duitse Andrea Timpe met First Class 78 (v. Fidertanz 2).

Uitslag

Bron: Horses.nl