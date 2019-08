Saskia van Es wint Z2: ‘Italo heeft me er super doorheen geholpen’

Met een percentage van ruim 75% in de Kür op muziek pakte Saskia van Es vandaag de titel in de klasse Z2. Van Es en Italo (v. Fürstenball) zijn geen onbekenden in Ermelo. In de afgelopen twee jaar schreven ze maar liefst vier keer een KNHS Kampioenschap op naam.

Van Es reed niet haar beste proeven ooit op het kampioenschap. “Op vrijdag reden we de eerste proef en was mijn paard een beetje moe. In de kür op zaterdag maakte ik zelf een paar kleine slordigheidsfoutjes en heb ik voor mijn gevoel wat laten liggen. Ik was dus best wel verrast dat we vandaag wonnen. Gelukkig is het een teamprestatie en heeft mijn paard me er super doorheen geholpen.”

‘Alle kwaliteiten die je nodig hebt’

Saskia vervolgt: “Dat Italo fantastisch kan lopen, daar is absoluut geen twijfel over. Hij is nu pas zes jaar en op driejarige leeftijd ben ik met hem begonnen in het L2. Sinds die tijd zijn we maar liefst vier keer Limburgs Kampioen en vier keer KNHS-kampioen geworden. Dat vind ik zeker heel bijzonder. Hij heeft gewoon alle kwaliteiten die je nodig hebt in een dressuurpaard. Het werk voor de subtop gaat hem zo vreselijk makkelijk af, ik moet juist proberen om hem daarin wat af te remmen. Hij krijgt nu eerst lekker drie weken vakantie, want het is een zwaar seizoen geweest. Daarna gaan we rustig weer een stapje verder.”

Dressuur klasse Z2 Kür op Muziek

1. Saskia van Es (Personality, Schaesberg) – Italo, 75.125%

2. Mara de Vries (Biesboschruiters, Werkendam) – Icerole DVB, 74.083%

3. Annemieke Vincourt – Krom (Millenniumruiters, De Wolden) – High Society, 73,917%

Uitslag

Bron: KNHS