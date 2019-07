Scandics halfzus Inoraline W wint opnieuw in Falsterbo

Vorig jaar was Inoraline W (Johnson x Amiral) al de beste bij de vijfjarigen op de kampioenschappen in Falsterbo, gisteren won de dochter van Johnson uit de moeder van Scandic opnieuw, nu bij de zesjarigen. Het fokproduct van Jan Greve uit Haaksbergen maakte onder Sophie Lexner haar favorietenrol helemaal waar en kreeg onder meer een tien voor de draf.

Inoraline W liet in Nederland ook al van zich horen. Nauwelijks zadelmak liep ze in de IBOP naar 85,5 punten, daarna volgde de 5e plaats in de VSN Trofee en werd ze tweede achter de KWPN hengst Imposantos in de Stal van de Sande-wedstrijd. Greve verkocht de merrie aan Christinelund Dressage en onder Sophie Lexner won ze nu voor de tweede keer het kampioenschap in Falsterbo.

‘Geweldig een paard dat zo graag wil’

“In de kwalificatieproef was Inoraline nog wat gespannen en heet, maar in de finale liep de merrie heel fijn”, vertelt de amazone Sophie Lexner. “Het is geweldig om op een paard te zitten dat zo graag wil.” Met 87.467% was de zege voor Inoraline en Lexner. Van twee juryleden kreeg de dochter van Johnson een 10 voor de draf, het derde jurylid gaf een 9,4. Verder kreeg ze 9-ens voor de galop en aanleg.

WK finalist Atterupgaard Delorean tweede

Net als vorig jaar liet Lexner Atterupgaard Delorean (v. Bon Bravour) onder Selina Solberg Vittinghus achter zich. Het Deense paard, vorig jaar twaalfde in Ermelo en nu weer geselecteerd, scoorde 87.267%. Zijn halfbroer Bournonville (Bon Bravour x Loudini) werd derde met 86.067% en de Zweeds goedgekeurde hengst Ironman H (v. Bordeaux) werd vierde met 85.400%.

Lumière wint vijfjarigen

De finale van de vijfjarige dressuurpaarden werd een prooi voor Anna Zibrandtsen met de Floricello-zoon Lumière met 83.200%. De finale van de zevenjarigen wordt zaterdag verreden. In de kwalificatie staat de Zweedse merrie Astoria (Sir Donnerhall II x Quaterback) op kop. Onder Jeanna Högberg was Astoria al twee keer op het WK, vorig jaar werd ze twaalfde in Ermelo. Het paar heeft concurrentie van de in Denemarken goedgekeurde hengst Blue Hors Zirrus (Blue Hors Zack x Donnerhall II) met Nanna Skodborg Merrald.

Bron Ridsport