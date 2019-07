Schellekens: ‘Lara reed met het mes tussen de tanden’

Op het Europees kampioenschap voor Children heeft Lara van Nek een individuele zilveren medaille gewonnen. De amazone kwam reed met haar Fariska (v. Vivaldi) naar 75,78%. De Duitse Allegra Schmitz-Morkramer was met haar 78,60% een maatje te groot voor de concurrentie en behaalde individueel goud.

De medaille van Van Nek betekent twee zilveren medailles op het eerste EK van Imke Schellekens-Bartels als bondscoach. “Ik ben heel tevreden met de prestaties van alle teamleden. Ze hebben gereden voor wat ze waard zijn. Helaas zijn de Duitsers nog net een tandje beter.”

‘Ze ging er volledig voor’

Lara van Nek ging met haar Fariska voor goud en reed volgens Schellekens-Bartels met het mes tussen haar tanden. “Ze ging er volledig voor, dat was heel mooi om te zien. Met haar mooie score kunnen we niet meer dan tevreden zijn.”

Voor Van Nek is het inmiddels haar derde EK en dat maakt dat de zenuwen bij haar niet de overhand nemen. “Het is natuurlijk niet zomaar een wedstrijd, maar ik heb meestal niet zo’n last van de spanning. Fariska deed goed haar best. Voor mijn gevoel kon ik er nog wat meer aan rijden. Door een kleine blessure ben ik pas sinds zes weken weer aan het rijden met haar. Ik ben blij dat ze mee is naar het EK en het hier zo goed doet. Dit is mijn laatste jaar bij de Children, hopelijk kan ik volgend jaar bij de Junioren een EK rijden”, vertelt de havo-scholiere.

Vriendelijk voorgesteld

Anniek van Dulst en Isala’s Arielle scoorden 72,64% en eindigden daarmee op de zesde plaats. “Anniek blinkt uit in het rijtechnische gedeelte”, licht de bondscoach toe. “Met haar spikkel, zoals we haar paard noemen, heeft ze geen fouten gemaakt en alles gegeven wat ze heeft. Anniek is in staat om Isala’s Arielle heel vriendelijk voor te stellen en die harmonie is in deze Children-rubrieken van groot belang. Ik ben ongelooflijk trots op haar.”

Senna Evers en Happy Feet (v. Tuschinski) bemachtigden 71,64%. Dit duo kwam daarmee uit op de zevende positie. “Om nog hogere punten te krijgen mag Happy Feet in het geheel net wat meer opwaarts. Senna reed, voor wat nu mogelijk is, op de toppen van haar kunnen”, besluit Imke.

Uitslag

Uitslag EK Children, finale Kür op Muziek:

Goud: Allegra Schmitz-Morkramer (Dui), Lavissaro, 78.607%

Zilver: Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska, 75.786%

Brons: Annabelle Rehn (Den), Aros A Fenris, 74.893%

6. Anniek van Dulst (Ermelo), Isala‘s Arielle, 72.643%

7. Senna Evers (Grootebroek), Happy Feet, 71.643%

Bron: KNHS / Horses.nl