Schelstraete en van Hof pakken jeugdrubrieken Aken

Op het dressuurfestival voor de jeugd in Aken heeft Micky Schelstraete opnieuw de juniorenproef gewonnen. Gisteren pakte de amazone met haar Grand Charmeur (v. Charmeur) al de eerste plaats in de teamproef , vandaag reed ze naar 73,627% in de individuele proef. Veerle van Hof won met Don Diablo 10 dankzij 73,167% de teamproef bij de Children.

Bij de Children werd de tweede tot en met vijfde plaats bezet door Duitse combinaties. Emma Blatt werd met Akantus 8 (v. Connery) maar nipt tweede achter Van Hof, met 73,000%. Bij de junioren waren zelfs de tweede tot en met zesde plaats voor de thuiscombinaties. Schelstraete liet nummer twee Romy Allard met Summer Rose OLD (v. Sir Diamond) dik 1,5% achter zich.

Uitslag individuele proef junioren

Uitslag teamproef children

Bron: Horses.nl

