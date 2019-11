Schmidt en Escolar met PR ruimschoots aan kop in Spécial

Maar liefst 75,511% hadden de juryleden in Oldenburg gemiddeld over voor Hubertus Schmidt en zijn tienjarige Westfaalse hengst Escolar (v. Estobar NRW). Het was pas de derde Grand Prix Spécial in de carrière van de combinatie en de score betekende een persoonlijk record, een unanieme eerste plek en een gat van bijna 4% met de concurrentie.

De tweede plaats was voor Anabel Balkenhol met FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico). Zij kregen 71,596% van de jury. Laura Tomlinson uit Groot Brittannië werd derde met Rose of Bavaria (v. Bordeaux). De combinatie kwam uit op 71,404%.

Uitgestrekte galop

Hoogtepunten in de proef van Schmidt en Escolar waren de drafappuymenten, de zig-zag in galop en de uitgestrekte galop, waarvoor de combinatie twee negens ontving. Vrijdag was de zege in de GP ook al voor het duo. De kür op muziek wordt zondag verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl