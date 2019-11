Schneider pakt met kunst- en vliegwerk laatste Louisdor-tickets

Dorothee Schneider heeft het druk dit weekend. Ze rijdt namelijk op twee tournooien tegelijk, eentje in het noorden van Duitsland (Oldenburg) en eentje in het zuiden (Nürnberg). De logistiek klopte en de resultaten ook: met zowel Mister-C (v. Quaterback) als met Quantum Vis (v. Quaterback) boekte de Duitse een ticket voor de finale van de Louisdor Preis.

Schneider won de tickets voor de Louisdor-finale door de eerste en tweede positie in te nemen bij de kwalificatie op het CDI in Oldenburg. Quantum Vis liep met dik 73% naar de eerste plaats, Mister-C werd tweede dankzij 70,140%. De – in dit geval – ondankbare derde plaats was voor Hubertus Schmidt met Toscana OLD (v. Bentley), Christoph Koschel werd vierde met Eaton Unitechno (v. Wynton), het voormalige paard van Esmee van Gijtenbeek.

Geen twee tickets voor Nürnberger Burg Pokal

Schneider had donderdag de inloopproef in Oldenburg al gewonnen met Mister-C en was nog voor de prijsuitreiking naar Nürnberg gevlogen om met Fürst Magic (v. Fürstenball) de inloopproef voor het laatste ticket naar de finale van de Nürnberger Burg Pokal te rijden. Daarin werd de combinatie derde. Vervolgens was ze vrijdag terug in Oldenburg voor de kwalificatie voor de Louisdor.

Terug in Nürnberg op zaterdag verliep de beslissende proef iets minder gunstig, de twee werden vijfde met 70.439%. De eerste plaats ging naar Annabel Frenzen met Kieferhoffs Imperius (v. Imperio)’, die daarmee het laatste Burg-finaleticket pakte.

Dat betekent dat Schneider ‘alleen’ met Lord Fittipaldi (v. Lord Loxley) aan de finale van deze cup mag meedoen. Met dat paard won ze eerder dit jaar in München al de kwalificatie. Al met al geen slecht weekend voor Schneider, die bovendien wat frequent flyer miles verzameld zal hebben.

‘Sorry!’

Dat de planning zo krap was dit weekend voor Schneider, kwam ook omdat ze begin september bij de kwalificatie voor de Louisdor in Ising bij het opstappen ten val was gekomen. Quantum Vis schrok toen en stapte opzij, Schneider viel en brak enkele ribben, waarna ze een paar weken was uitgeschakeld. De winst in Oldenburg was een goede manier voor de knappe hengst om zich te verontschuldigen. “Hij is wel wat overijverig soms” vertelde Schneider na afloop van de Louisdor-proef, waarin vooral de series en de pirouettes opvielen door hun kwaliteit. “Het was ontzettend leuk om hier met hem te rijden!” aldus Schneider.

Competities voor jonge dressuurpaarden

De Louisdor Preis is een competitie voor aankomende Grandprixpaarden in de leeftijd van acht tot tien jaar. Alle oefeningen van het hoogste niveau worden gevraagd, maar er zit iets meer ruimte in de proeven. Zo hoeven minder wissels getoond te worden en mag de piaffe bijvoorbeeld nog wat voorwaartser zijn. Er zijn zes kwalificaties, de finale is vlak voor kerst in Frankfurt.

Aan de wedstrijden om de Nürnberger Burg-Pokal mogen zeven-, acht- en negenjarige paarden meedoen. In deze competitie worden proeven op Lichte Tourniveau gereden. Er zijn twaalf kwalificatiewedstrijden door het jaar heen en de finale is ook in Frankfurt in december. Zowel de Louisdor Preis als de Nürnberger Burg-Pokal zijn in het verleden vaak gewonnen door paarden die slechts korte tijd later op het allerhoogste niveau meestreden.

Bron: St-Georg / Horses.nl