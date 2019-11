Schneider pakt Wereldbeker Madrid, Minderhoud derde

Dorothee Schneider en DSP Sammy Davis Jr. (v. San Remo) wonnen gisteren unaniem de Grand Prix en ook vandaag was de Duitse bij alle juryleden goed voor de eerste plaats bij de Wereldbeker in Spanje, met 82,295%. De Duitse krijgt de volle mep aan wereldbekerpunten. Hans Peter Minderhoud was met Glock's Zanardi (v. Rubels) derde in de kür en gaat voorlopig aan de leiding in het Westeuropese klassement.

Het was nog niet eerder gelukt, maar in Madrid doorbraken thuisruiter Claudio Castilla Ruiz en zijn Portugese paard Alcaide (v. Lobito) de magische 80%-grens in hun kür op muziek (80,230). Het was goed voor het zilver en een groot applaus van de Spanjaarden voor de altijd enthousiaste Ruiz en zijn voshengst.

Ook Hans Peter Minderhoud is met Glock’s Zanardi nog nooit door de 80% gebroken, al zat de combinatie er in maart in Den Bosch heel erg dichtbij. Zanardi oogde bij vlagen wat afgeleid in de Madrileense arena en maakte spanningsfouten in de stap. De verder stabiele proef met mooie wisselseries en een passage-zigzag als finale was goed voor 78,350% en de derde plaats.

Minderhoud aan kop in klassement

Minderhoud stond voorafgaand aan Madrid op de vierde plaats in het klassement, maar gaat nu aan kop met 58 punten. Schneider staat gedeeld zevende met haar 20 punten van vandaag en 15 uit Stuttgart. Madrid was pas de vierde van elf kwalificatierondes. De volgende kwalificatie staat volgend weekend in Salzburg op het programma.

Schneider: ‘Mijn doel is de finale’

Schneider liet na afloop weten: “Ik ben vrij laat aan de kwalificaties begonnen maar mijn doel is toch wel om naar de finale van de wereldbeker te gaan. Sammy wilde vandaag fijn dansen met mij en ik wil toch proberen om één van de twee Duitse combinaties te zijn die naar de wereldbekerfinale mogen.” Ze zal dan toch nog even door moeten rijden, want voorlopig staan Jessica Von Bredow-Werndl, Frederic Wandres, Helen Langehanenberg én Benjamin Werndl staan namelijk nog boven Schneider in het klassement. Isabell Werth mag sowieso naar de finale, zij won de Wereldbeker dit voorjaar.

Uitslag

Klassement West-Europese Liga

