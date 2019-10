Schneider terug in ring: ‘Ik ben écht geen voetganger’

Bij een val in september brak Dorothee Schneider vier ribben. Dit weekend is de zilveren medaillewinnares van het EK weer terug in de wedstrijdring. In Reutlingen werd ze eerste en tweede in de rubriek voor zeven- tot tienjarige paarden. "Eindelijk weer in het zadel én weer in de ring!" schrijft de Duitse uitgelaten.

“Ik had echt ontwenningsverschijnselen” geeft Schneider toe. “Een leven als ‘voetganger’ is echt niets voor mij” grapt ze. “Ik verheug me enorm dat ik weer kan rainen en wedstrijd kan rijden. Het ging vandaag ook fantastisch met een dubbele winst in de klasse S voor jonge dressuurpaarden. Lilliano OLD (v.Lissaro vd Helle) won met 75,873% en Villeneuve (v.Vitalis) werd tweede met 75,714%. Ze lieten zich heerlijk rijden en het was echt leuk. Zelfs al kraakten mijn ribben af en toe. Maar dat is wel uit te houden. Niet rijden is echter NIET uit te houden!”

Schneider bedankt ook haar team voor de goede zorgen tijdens de revalidatie en haar fans voor de vele beterschapswensen die ze ontvangen mocht. Morgen rijdt Schneider nog mee in de PSG en de Grand Prix.

Uitslag