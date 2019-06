Schneider wint Duits Kampioenschap GPS van Werth

Het Duits kampioenschap in Grand Prix Spécial werd niet de 15e Duitse titel voor Isabell Werth, maar de tweede voor Dorothee Schneider. Met Showtime FRH (v. Sandro Hit), die sinds dit voorjaar weer terug is in de ring na langer blessureleed, was Schneider de enige die over de 80% ging in de Spécial in Balv. Werth had haar zinnen op de Duitse titel gezet met haar gouden WK-merrie Bella Rose, maar twee dikke fouten en een programmafout zorgden ervoor dat Bella Rose niet verder kwam dan plaats 4. Zilver was voor Werth en Emilio, brons voor Von Bredow-Werndl en TSF Dalera.

Showtime is back! De Olympische troef (Rio de Janeiro) van Dorothee Schneider maakte dit voorjaar zijn comeback in Oostenrijk met twee overwinningen (in de Grand Prix en de Spécial) en won in het eerste weekend van juni de Grand Prix in München en werd tweede in de kür met dik 83%. Op Rio-niveau, waar hij dik 82% haalde in de Grand Prix Spécial, is hij nog niet helemaal, maar met 80,745% komt hij weer in de buurt. Voor nu was het in ieder geval genoeg voor de Duitse titel in de Grand Prix Spécial. Dat betekende de tweede Duitse titel voor Schneider. De eerste behaalde ze ook met Showtime, in 2016 in de kür.

Fouten voor Werth en Bella Rose

Isabell Werth, winnares van de Grand Prix op het Duits kampioenschap met Bella Rose (v. Belissimo M), had haar zinnen natuurlijk ook op de overwinning gezet in de Spécial. Toen Bella Rose na twee dikke fouten in de proef ook nog een keer de verkeerde kant op ging, was het bekeken. Werth moest genoegen nemen met 79,471% en de ondankbare vierde plaats. Maar Werth kennende betekent dat gewoon dat er morgen in de kür weer een schepje bovenop gaat. Een sportief verliezer was Werth in ieder geval, met een grote glimlach tikte ze op haar voorhoofd voor de camera van Dressursport-Deutschland.de.



Zilver voor Werth en Emilio, brons voor Von Bredow-Werndl

Met haar tweede paard Emilio (v. Ehrenpreis) kon Werth nog wel een medaille ophalen. Met 79,647% mocht ze de tweede prijs ophalen. Jessica von Bredow-Werndl zat dicht bij die score in de buurt met TSF Dalera BB (v. Easy Game). Met 79,588% werd het brons.

Langehanenberg en Damsey vijfde

Helen Langehanenberg stuurde Damsey FRH (v. Dressage Royal) naar de vijfde plaats met 77,078% en Hubertus Schmidt reed de populaire dekhengst Escolar (v. Estobar NRW) naar plaats 6. Het duo kwam uit op 77,059. Het Duitse kampioenschap in Balve is de eerste observatiewedstrijd richting het EK in Rotterdam deze zomer. De tweede is in Aken en daarna zal Monica Theodorescu haar team bekend maken. Het zou zomaar kunnen dat Langehanenberg en Damsey, die de laatste jaren eigenlijk heel constant presteren, weer net achter het net komt te vissen. Eén keer mocht ze met de hengst mee naar een internationaal kampioenschap, het EK in Göteborg in 2017. Vorig jaar nam Theodorescu Rothenberger, Schneider, Von Bredow-Werndl en Werth mee naar Tryon en de kans bestaat dat het team voor Rotterdam er dit jaar weer zo uit gaat zien. Schneiders WK-troef Sammy Davis jr. (v. San Remo) werd overigens 6e met 75,451%. Zij sloot de rij van zes Duiters die boven de 75% scoorden in de Spécial.

Slechts negen ruiters op Duits kampioenschap

De bezetting op het Duits kampioenschap in Balve is dit jaar relatief klein. Slechts negen ruiters kwamen aan de start in Balve. Dat zouden er eigenlijk tien zijn, maar Sönke Rothenberger, één van de topfavorieten, moest Cosmo terugtrekken vanwege koliek. Van de negen deelnemers aan het Duits kampioenschap hebben er overigens vier twee paarden bij zich. Volgens Klaus Röser is de beperkte deelname niet zo’n probleem. “Ik maak me niet zo’n zorgen om het aantal deelnemers. Als we naar de kaders kijken, zijn er niet veel ruiters die missen. Het ontbreken van bepaalde combinaties is allemaal te verklaren: Ingrid Klimke rijdt op de Duitse kampioenschappen eventing in Luhmühlen, Frederic Wandres kon als Kasselmann-werknemer niet weg van huis omdat daar het Future Stars-concours plaats heeft en de koliek van Cosmo, dat is gewoon overmacht”, vertelt hij op Dressursport-deutschland.de

Uitslag



