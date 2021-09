Schneider wint GPS met First Romance

In Ludwigsburg debuteerde Dorothee Schneider dit weekend in de internationale Grand Prix met de elfjarige First Romance (v. Fürst Romancier). Het duo scoorde vorig jaar al hoge ogen in de finale van de Louisdor Preis voor jonge grandprixpaarden. Dit weekend leverde een vierde plaats in de Grand Prix van vrijdag en winst in de GPS van zondag op. Schneider scoorde 72,404%.

De elfjarige First Romance begint volwassen te worden. Eerder heeft Schneider wel eens verteld dat het paard soms zo zijn “eigen ideeën” heeft. Er is sowieso nog ruimte naar boven, want de ruin maakte in de GPS foutjes in zowel de eners als de tweeërs.

Kür voor Kittel en jong talent

De winst in de zaterdag verreden kür op muziek was voor Patrik Kittel en de negenjarige Touchdown (v. Quaterback). De in Duitsland woonachtige Zweed verpletterde de concurrentie met 83,715%. Voor de Zweedse warmbloedhengst was dit zijn eerste internationale optreden. Het duo won vrijdag ook al de Grand Prix. De tweede plaats in de kür ging naar U25-ruiter Raphael Netz met de 13-jarige Lacoste 126 (v. Loxsley II).

