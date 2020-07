Schneider wint kwalificatie Nürnberger Burg-Pokal in Darmstadt

Met haar achtjarige merrie Sisters Act OLD vom Rosencarree (v. Sandro Hit) won Dorothee Schneider de kwalificatieproef voor de Nürnberger Burg-Pokal op het zomerfestival in Darmstadt-Kranichstein. De Reitmeisterin had gisteren ook de inloopproef al op haar naam gezet, maar deed er vandaag een schepje bovenop en kwam uit op 77,122%.

De tweede plaats ging naar Stefanie Wolf met Matchball OLD (v. Millennium). Zij kreeg 74,561% op haar protocol, een procent meer dan in de inloopproef, waarin ze derde werd. Die eer was nu voor Marcus Hermes en zijn door A. Derks gefokte KWPN-ruin Hugo FH (Spielberg x San Remo). Zij kwamen uit op 73,585%.

Schneider kwalificeerde zich eerder deze maand ook al met Villeneuve 6 (v. Vitalis) voor de finale. Ze hoeft niet te kiezen, maar mag beide paarden meenemen.

Finale in december

De Nürnberger Burg-Pokal wordt uitgeschreven voor zeven- tot negenjarige dressuurpaarden en kent twaalf kwalificaties door heel Duitsland. De finale wordt dit jaar in december in Frankfurt verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl