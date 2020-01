Scholtens derde met Desperado: “Ik was wel zenuwachtiger vandaag”

Emmelie Scholtens kwam als laatste van de ruiters van TeamNL in de baan bij de kwalificatiewedstrijd voor de Wereldbeker dressuur in Amsterdam vandaag. Ze scoorde met haar imponerende Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) maar liefst 77.870%. Dat was alweer een persoonlijk record en bovendien genoeg voor de derde plaats, achter Isabell Werth en Charlotte Dujardin.

“Ik heb er wel van gedroomd om hier in de top te eindigen, maar ik had het niet verwacht”, vertelt Scholtens blij. “We hebben er echt nog een stapje bij kunnen maken. Ik heb altijd vertrouwen in dit paard gehad, daar ontbrak het zeker niet aan. Nu merk ik dat Desperado nog meer aan kracht en vertrouwen gewonnen heeft en steeds beter wordt.”

Scholtens is de afgelopen maanden steeds een stapje beter geworden met de zwarte hengst, die goedgekeurd is bij onder meer het KWPN, het Hannoveraans en het Oldenburger stamboek. De combinatie scherpte hun persoonlijke records keer op keer aan in de tweede helft van 2019.

Meer druk

“Zelf was ik wel iets zenuwachtiger vandaag” vertelt de amazone. “Om mij heen merk je dat de verwachtingen toch wat hoger zijn, dat is druk die ik mezelf op leg en waar ik nog beter mee om moet gaan. Voor nu ben ik gewoon super blij en gaan we er morgen in de kür weer helemaal voor.”

Werth: ‘Weihegold is eerlijk en gemotiveerd’

Winnares Isabell Werth toonde zich na afloop tevreden: ‘’Mijn proef is heel goed gegaan, ze was erg gemotiveerd. Aan het begin was ze een beetje heet, waardoor ik voorzichtig moest zijn. Ze heeft mooie passages, piaffes en pirouettes getoond. Weihegold is een eerlijke en gefocuste merrie. Wat het paard al bereikt heeft in haar leven is ongelofelijk, ze heeft al heel veel gewonnen en blijft gemotiveerd en heeft plezier in haar werk,’’ aldus Werth.

Bron: KNHS / Jumping Amsterdam / Horses.nl