Scholtens in gesprek met Trouw: ‘Het is een beetje dubbel’

In de Wereldbeker dressuur dit weekend komt Emmelie Scholtens aan de start met Desperado N.O.P. (v.Vivaldi). De amazone heeft een roerig jaar achter de rug met het overlijden van haar toppaard Apache (v.UB40) aan hoefbevangenheid. Trouw interviewde de amazone en Scholtens gaf aan dat ze Desperado op de muziek van Apache zal gaan starten.

Scholtens hoopt zich met de Vivaldi-nazaat te kwalificeren voor de Spelen in Tokio, en voor Jumping Amsterdam had ze speciaal een kür laten componeren om het uiterste uit haar paard te halen. Toch koos de amazone er uiteindelijk voor om te blijven rijden op haar kür van vorig jaar voor Apache, die vorig jaar dus overleed aan hoefbevangenheid.

Trouw ging onder andere daarover vanochtend met Scholtens in gesprek: “Het is een beetje dubbel”, zei Scholtens in de persruimte van Jumping Amsterdam. “Ik vind het niet altijd even makkelijk om die muziek te horen.”

Bron: Trouw/Horses.nl